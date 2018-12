Volano gli stracci in casacon. Il rapporto con il centrocampista francese è ai minimi termini, colpa di un contratto in scadenza a fine anno e di un rinnovo mai arrivato anche e soprattutto per la volontà della madre e agente del giocatore, da sempre abilissima a flirtare con altri club per il futuro del figlio.e e, di fatto, si è rassegnata a vederlo partire, se non a gennaio, quantomeno a giugno a parametro zero. A Parigi però non staranno con le mani in mano e sono già alla ricerca di un sostituto.Per l'immediato il PSG sta pensando a rinforzi di medio livello e tutti provenienti da club di Premier League.sono i profili già individuati dal direttore sportivo Antero Henrique che, però, sta cercando di sognare ben più in grande.Quello di Lemina non è l'unico intreccio (anche se marginale) con laperchè fra i sogni di mercato del PSG ci sono molti obiettivi condivisi con i bianconeri. L'obiettivo principe, da tempo, è quello di provare a portare a Parigi, da tempo corteggiato anche dalla società bianconera. In Serie A gli occhi dei parigini si sono posati anche sudella Lazio (e obiettivo anche di Juve e Inter), ma non vanno sottovalutati neanche i sondaggi, già avviati e respinti la scorsa estate, per. Per la Juventus sono e resteranno incedibili, ma gli intrecci con il mercato a centrocampo del PSG sono sempre più fitti.