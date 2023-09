Il mercato in entrata in Ligue 1 si conclude ufficialmente alle 23 e, senza alcun tipo di sorpresa, sarà il Paris Saint-Germain a togliersi lo sfizio dell'ultimo colpo a senzazione: è fatta per l'acquisto dall'Eintracht Francoforte di Randal Kolo Muani, dopo una lunga trattativa che ha prodotto anche momenti di tensione, come la forzatura del calciatore di non allenarsi negli ultimi giorni per indurre la chiusura dell'operazione. Nella quale non rientrerà Hugo Ekitike, che ha preferito prendere in considerazione altre opzioni rispetto al trasferimento in Germania. Sarà ovviamente un acquisto a titolo definitivo per 90 milioni di euro complessivi. Il ragazzo firma un contratto fino a giugno 2028.



CHE PLUSVALENZA - Una cifra molto vicina alle richieste di partenza dell'Eintracht, che pretendeva 100 milioni e non ha mai gradito del tutto l'idea dell'inserimento di una contropartita tecnica: i 90 milioni dell'affare saranno scorporati in 75 di parte fissa e altri 15 legati agli obiettivi che il calciatore e il PSG sapranno raggiungere. Kolo Muani lascia la Bundesliga regalando al club di Francoforte una plusvalenza sensazionale appena un anno dopo il suo arrivo a costo zero dal Nantes: la sua esperienza tedesca si chiude con 26 gol e 17 assist in 50 apparizioni. Per il PSG l'arrivo dell'attaccante classe '98 conclude una campagna acquisti completata da Skriniar, Asensio, Cher Ndour, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Barcola, Lucas Hernandez, Ugarte e Dembelé. Oltre alla conferma di Kylian Mbappé.