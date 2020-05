Dopo il titolo di Francia assegnato in seguito alla sospensione definitiva del campionato, il Paris Saint-Germain si fa un primo regalo sul mercato. Lo rivela oggi O Jogo, quotidiano portoghese, che assicura come la società del presidente Nasser Al Khelaifi stia chiudendo il primo colpo post-titolo: è l'ex terzino dell'Inter, Alex Telles, autore di stagioni a livelli importanti al Porto e che costerà 25 milioni di euro. "Siamo ai dettagli e alle strette di mano", scrive O Jogo in merito.