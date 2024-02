Il PSG decide il futuro di due attaccanti

La partenza ormai certa di Kylian Mbappé lascia uno spazio libero nel reparto offensivo. I due attaccanti arrivati nella scorsa estate, Kolo Muani e Goncalo Ramos, non sono riusciti ad imporsi, ciò nonostante il Paris Saint-Germain vuole mantenerli entrambi, lo riporta Le Parisien.



I DETTAGLI - Arrivati in estate con l’idea di continuare il proprio progetto di crescita ad altissimo livello entrambi i calciatori stanno deludendo le attese disputando una stagione opaca. Per il portoghese classe 2001 in 17 partite di Ligue 1 ha siglato solamente 4 reti e fornito 1 assist. Il francese classe 1998 invece in 16 partite di campionato ha realizzato 6 reti e fornito 2 assist. Nonostante però le difficoltà riscontrate, si legge il PSG vuole mantenerli anche il prossimo anno.