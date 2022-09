Non soffre mai, va detto., che in quel momento avrebbe il sapore dell’impresa e da cui chissà se il PSG avrebbe tratto o meno la forza per uscire dal torpore, in cui poco alla volta è precipitato, dopo tratti di altissimo spettacolo, scivolato via via nell’accademia.La Juventus parte con lo scopo palese di mettere pressione agli avversari: Kostic e Cuadrado alti, Miretti e Rabiot in mezzo, Milik e Vlahovic su chi comincia l’azione, scopo palese tenere il PSG lontano dalla propria area. Ci riescono per un paio di minuti, non di più. Perché, con 4 bianconeri calamitati dal pallone nei piedi del brasiliano (assist con scavetto) e distratti sull’inserimento del bomber francese, vanamente rincorso dal disperso Bremer. Perin, subito vittima designata e incolpevole.(in sospetto fuorigioco, sarebbe intervenuto il Var)qui sicuramente reattivo.Applausi.E anche che come noi è convinto che Leao sia un giocatore fuori dall’ordinario, sa che Mbappé non ha eguali al mondo e chissà mai quando li avrà.Bonucci capitano fuori corso, arriva in ritardo anche quando c’è da picchiare. Non così, spenta dall’arbitro con sventolare di cartellini gialli. Ammonizione poco prima del riposo anche per Miretti, il più giovane titolare in Champions nella storia della Juventus (il più giovane in assoluto in Coppa Campioni è, pensa un po’, l’allora 18enne Stefano Pioli, nel 1984).- Saranno l’età o l’avversario, sarà l’ammonizione o la necessità di provare qualcosa, ma nell’intervallo,, all’ennesima dimostrazione in carriera che è sì forte, ma che per il momento c’è chi è più forte di lui, e non sono pochi.- Prima e dopo il gol di McKennie,, sempre loro, sempre nel vivo del gioco, di una squadra cui Galtier sta indubbiamente dando un altro volto. Non inganni l’ultima bolsa mezz’ora parigina, l’impressione è che la differenza l’abbiano fatti i nervi: tutti fuori quelli della Juve che annusava il pari dell’impresa, tutti dentro quelli del PSG, preoccupati solo di arrivare rapidamente in fondo. Mbappé è assolutamente il boss della squadra, pur con Messi che pare più inserito che non l’anno scorso, gli strappi di Neymar fanno male come sempre hanno fatto. Ma è nella fase difensiva che Galtier si gioca la differenza col passato.Sia chiaro, è tutt’altro che certo che giocando da subito con la difesa a 4 sarebbe andata in altro modo, ma è dimostrato che la mossa studiata non s’è rivelata vincente e solo la “solita” Juve è rientrata in partita.e Allegri l’aveva detto anche alla vigilia che non era questa la partita più importante.PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi (33' st Mukiele), Vitinha (33' st Danilo), Verratti (42' stRenato Sanches) , Nuno Mendes; Messi (39' st Soler), Mbappé, Neymar. A disp.: Navas, Rico, Fabian Ruiz, Bernat, Sarabia, Ekitike. All.: GaltierJUVENTUS(3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (28' st De Sciglio), Paredes, Rabiot (42' st Kean), Miretti (1' st McKennie), Kostic; Milik (23' st Locatelli), Vlahovic. A disp: Pinsoglio, Garofani, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Fagioli, Soulé. All.: AllegriArbitro: TaylorMarcatori: 5' Mbappé (P), 22' Mbappé (P), 8' st McKennie (J)Ammoniti: Ramos (P), Bremer, Miretti, Danilo (J)