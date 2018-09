Ile Michaelun'accoppiata vincente:Lo sponsor tecnico del Psg ha comunicato attraverso lo stesso Michael Jordan che "il brand Jordan e il Paris Saint-Germain condividono una posizione di rilievo nello sport e nello stile, quindi collaborare con il club è una scelta naturale".- Il presidente delNasserha commentato: "La partnership tra Paris Saint-Germain e il brand Jordan riflette l'ambizione di entrambi i marchi di combinare stile, prestazioni e innovazione. Condividiamo molti valori con il brand Jordan, che è conosciuto in tutto il mondo per il suo patrimonio sportivo e per i suoi accattivanti design contemporanei. Crediamo che sia una partnership che esalterà i nostri tifosi, ci aiuterà a raggiungere un nuovo pubblico e migliorare la nostra portata globale". La felpa avrà un prezzo di 160 euro, mentre la maglia t shirt costerà 40.