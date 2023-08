, sempre più ai margini del progetto del Paris Saint-Germain.dalla lista dei convocati: dopo i match con Lorient e Tolosa, salta per scelta tecnica pura l'attesissima sfida contro il Lens. Un ulteriore indizio del fatto che il mercato rimanga apertissimo e che la cessione del giocatore abruzzese non sia mai stata così vicina. Anche perché in Francia il dibattito sul rendimento e sui comportamenti fuori dal campo è sempre più incandescente. Chiedere per conferma a, ex calciatore di Monaco e PSG e oggi opinionista tutt'altro che banale di RMC Sport: "Ha 31 anni ma non ha mai capito come fosse la vita di un calciatore professionista di alto livello. E credo che non lo capirà mai.Sono cose che ledono l'immagine del club. È drammatico, non si può mandare nello spogliatoio questo messaggio da".- Nasser Al-Khelaifi è entrato da tempo nell'ordine di idee di dare il via libera ad uno dei primi grandi colpi della sua gestione - era l'estate del 2012 - ma finora non ha concesso sconti in merito alla sua valutazione., due delle formazioni candidate a giocarsi la conquista della Saudi Pro League,. Da una prima richiesta di 80 milioni di euro il Paris è sceso a 60, una cifra che al momento non è stata pareggiata dall'Arabia. E nemmeno dalle formazioni provenienti dagli Emirati - soluzione più gradita alla proprietà del PSG per questioni politiche - che negli ultimi giorni si sono informati sulla situazione di Verratti. Attenzione però al classico terzo incomodo:emersa per ultima in ordine di tempo ma che si candida a risalire prepotentemente le gerarchie se dal Medio Oriente non dovessero giungere novità a stretto giro di posta.- La squadra di Istanbul è stata protagonista sin qui di una campagna acquisti molto importante, con l'obiettivo di strappare la qualificazione alla fase a gironi di Champions League (il 3-2 nell'andata dei play-off col Molde è una bella ipoteca) e avere così da gestire anche un impegno europeo di alto livello insieme al campionato.da qui al prossimo 8 settembre, data della chiusura delle trattative in Turchia. E propriopossono giocare un ruolo significativo: considerando l'onerosissimo stipendio percepito dal giocatore - 12 milioni di euro netti - per VerrattiUna soluzione last-minute da non sottovalutare, in considerazione del fatto che il giocatore avrebbe ottime possibilità di prendere parte alla Champions e di rimanere più facilmente nei radar del nuovo ct della Nazionale Luciano Spalletti.