Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma per il quale manca solo l'ufficialità, ma il Paris Saint-Germain non si ferma più e si prepara a piazzare un altro colpo stellare in un mercato che si preannuncia complicato per la maggioranza dei club, complice la crisi data dal Covid. Ora tocca a Paul Pogba.



I DETTAGLI - L'indiscrezione arriva dalla Francia, RMC Sport e L'Equipe confermano che il dossier è tornato prepotentemente di moda e che il PSG avrebbe già avviato i contatti con il centrocampista ex Juve e il suo entourage. Leonardo non avrebbe ancora intavolato un dialogo concreto con il Manchester United, ma la stampa transalpina si sbilancia e e fornisce alcune indicazioni sul possibile affare: l'operazione Pogba, si legge, potrebbe anche chiudersi a meno di 80 milioni di euro. Il poker di colpi già piazzati, il PSG punta Pogba per portare una nuova étoile all'ombra della Torre Eiffel.