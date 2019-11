. Perché il rapporto è buono, Leonardo conosce bene il calcio italiano e lo stesso Paratici, nel prossimo gennaio può riaprirsi un asse che è stato vicino a decollare nell'ultimo giorno del mercato estivo:, gradito a Leo da tempo, un'idea su cui non si è trovata la quadratura giusta con i francesi per via delle poche ore a disposizione, la Juve già a corto di terzini non poteva correre rischi.- Tanto passerà anche dalla, convinto di potersi giocare le proprie carte alla Juve appena rientrerà dall'infortunio, seppur in concorrenza con Danilo e da ora anche con Cuadrado; il PSG si è attivato, attenzione anche al gradimento della Juventus per Thomas Meunier che andrà a scadenza nel prossimo giugno 2020. Un nome che intriga tanti club a parametro zero, mentre c'è in ballo un rinnovo delicato col PSG e chissà che non possa essere l'idea giusta per la fascia destra bianconera. Per ora idee, possibili incastri. Di certo c'è che. Presto si potrà entrare nel vivo, in un senso o nell'altro.