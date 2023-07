Arriva da L'Equipe il nuovo capitolo della scottante e complicata vicenda tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain. Riassunto delle puntate precedenti: il giocatore ha firmato l'estate scorsa un prolungamento di contratto fino al 2024 con opzione al 2025, ma ha comunicato tempo fa che non ha intenzione di attivare tale opzione, rimanendo per un altro anno e poi andando a scadenza. Pronta la risposta del presidente Al-Khelaifi: "Se resti, rinnova, altrimenti ti cediamo: non ci possiamo permettere che il giocatore più forte del mondo ci lasci a zero".



LA LETTERA - Il club francese ha inviato lunedì, sempre secondo l'autorevole fonte transalpina, una lettera della quale viene riportata parte del contenuto: “Abbiamo discusso di un ingaggio molto ambizioso, che siamo riusciti ad approvare solo in parte viste le condizioni del calciomercato e i vincoli normativi. Condizioni completamente al di fuori del nostro controllo, eppure abbiamo cercato lo stesso di soddisfare le richieste diversamente da quanto avremmo fatto per qualsiasi altro calciatore senza risultare dannoso per la società”. L'articolo parla, usando le virgolette, di mancanza di sincerità da parte di Mbappé, che aveva un accordo per andarsene se non avesse voluto rinnovare, comunque non a zero. La telenovela si arricchisce dunque di un nuovo elemento.



ULTIMATUM - Una decisione va presa entro il 31 luglio: questa la deadline imposta dal Paris a Mbappé, che dunque o rinnova il contratto o viene messo sul mercato. In ogni caso, sembra praticamente certo l'addio della stella di origini camerunensi alla capitale francese entro massimo un anno.