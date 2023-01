Tutto facile per il Paris Saint-Germain in Coppa di Francia, la squadra di Galtier (che aspetta il promesso sposo Milan Skriniar) passeggia letteralmente sulla favola Pays de Cassel, squadra di sesta divisione: 7-0 per i parigini, che conquistano senza fatica gli ottavi di finale. Grazie anche a un Kylian Mbappé che continua a scrivere la storia e firma un altro record: è il primo giocatore del PSG a realizzare cinque gol in una sola partita!



Pays de Cassel-PSG 0-7

29', 34', 40', 56' e 79' Mbappé, 33' Neymar, 64' Soler.