Non sembra aver lasciato troppe scorie la sconfitta del Psg contro il Digione.. Da Mbappé a Keylor Navas, dall'infortunato Neymar a Verratti, passando anche per Angel Di Maria.. Una scelta, la festa dopo la sconfitta, che non è senza dubbio piaciuta ai tifosi, critici dopo le tante foto postate dai calciatori.