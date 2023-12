Gabriel Moscardo è a un passo dal Paris Saint-Germain. Come riferisce Foot Mercato, è ormai raggiunto l'accordo con il Corinthians sulla base di 22 milioni di euro più 3 di bonus per il centrocampista classe 2005, cercato con insistenza anche dal Chelsea. La conferma l'ha data il presidente del Timao, Duílio Monteiro Alves, alla stampa brasiliana: "È un ragazzo che è entrato da poco nel calcio dei grandi. Vorrei che rimanesse più a lungo con noi ma ho sempre detto che i calciatori cresciuti nel settore giovanile costituiscono una fonte di reddito. Purtroppo il ciclo è giunto al termine, lui ha già la testa altrove. Gli abbiamo lasciato ogni libertà di scelta".



PSG attivissimo sul mercato brasiliano, perché oltre a Moscardo è vicino anche Lucas Beraldo, difensore centrale classe 2003 del San Paolo, in un affare da oltre 20 milioni di euro.