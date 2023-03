Il Psg fa all in su Kylian Mbappé. Dopo l'ultimo flop in Champions League, lo sceicco Al-Thani è pronto alla rivoluzione: Leo Messi non è più un intoccabile e stanno riflettendo sull'idea di lasciarlo andare, per Neymar si cerca di una sistemazione. Il tridente da sogno sta per spaccarsi. L'unico intoccabile è il classe '98 per il quale a maggio scorso sono stati fatti gli sforzi maggiori:. Così (per ora) hanno respinto l'assalto del Real Madrid.- Tutto da scrivere, invece, il futuro di Neymar. Secondo la stampa francese la società non è contenta delle condizioni del brasiliano che da quando è arrivato - anno 2017 -, e al momento il giocatore intende rispettarlo fino alla fine dopo averlo rinnovato per altre due stagioni esercitando la clausola unilaterale. L'ingaggio? 30 milioni di euro all'anno. In estate c'è stato un timido approccio del Newcastle ma il giocatore ha bloccato tutto sul nascere: "No non lascio Parigi". I vertici del club però attendono nuove proposte, e sperano possa arrivare l'offerta che convinca il classe '91 a trovare una nuova soluzione.- L'idea della società è quella di creare un top team intorno a Mbappé. Tra le certezze ci sono anche gli italiani Verratti e Donnarumma, un giovane da valorizzare così come il classe 2006 QUI la sua storia), che ha già giocato 21 partite in questa stagione segnando i primi due gol in Ligue 1.. Proprio le Merengues farebbero carte false per avere Mbappé, ma per il Psg non si tocca. E' l'unico punto fermo di un tridente da sogno, che ora inizia a sgretolarsi.