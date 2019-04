Il Paris Saint Germain supera senza problemi per 3-0 il Nantes nella semifinale di Coupe de France e raggiunge così in finale il Rennes, vittorioso sul Lione. Decidono le reti di Verratti al 29', Mbappé all'85' su rigore (dopo averne fallito un altro al 66') e Dani Alves al 92'. Per i parigini quinta finale consecutiva nella coppa nazionale, vinta per 12 volte (su 17 finali). Il 27 aprile la sfida con il sorprendente Rennes di Julien Stéphane.