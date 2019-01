Il Paris Saint-Germain vince 9-0 contro il Guingamp, ma non può sorridere per Marco Verratti. Il centrocampista dei parigini, infatti, è uscito al 19esimo minuto, lasciando il campo a Draxler, in seguito a un colpo subito sulla caviglia sinistra.



Uscito in lacrime, l'ex Pescara è stato portato subito in ospedale per accertamenti: l'infortunio sembra grave e lo confermano le parole di Tuchel, che si è detto "addolorato" e 'intristito" per il ko del suo numero 6. Tegola per il PSG, che già stava cercando un rinforzo a metà campo in questo mercato di gennaio.