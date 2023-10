Il Paris Saint-Germain vince in scioltezza in casa del Rennes. La squadra di Luis Enrique vince 1-3 grazie alle reti di Vitinha, Hakimi e al sigillo di Kolo Muani. A poco serve il gol del momentaneo 1-2 di Gouiri. In evidenza Achraf Hakimi che, oltre alla gioia personale, serve anche l'assist al gol decisivo di Kolo Muani al 58', spingendo il PSG in terza posizione. Guida il Monaco con 17 punti, poi il Nizza di Farioli a 16 e i parigini a 15.