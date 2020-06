Theo Hernandez non si tocca. Il Milan ne è fermamente convinto, ne fa una questione di principio dopo la prima, ottima stagione vissuta in rossonero dal terzino arrivato per 20 milioni di euro dal Real Madrid. Eppure le voci dalla Francia continuano e c'è davvero l'intenzione del Paris Saint-Germain di corteggiare Theo in maniera seria: Leonardo ci ha già provato con Paquetà, Bennacer e non perde di vista Donnarumma, intanto grazie al filo diretto con Theo sarebbe pronto a triplicare l'ingaggio del francese per portarlo a Parigi.



Oggi Hernandez guadagna 1,5 milioni al Milan dopo il contratto firmato nella scorsa estate, il PSG si avvicinerebbe ai 5 milioni comprensivi di bonus. Per ora sono idee, perché da parte rossonera non c'è la minima intenzione di dare apertura a una trattativa. Anzi: la provocazione è chiara per il PSG e chiunque altro voglia provarci, Theo vale anche più di 50 milioni e non c'è la volontà di avviare un discorso per venderlo neanche a fronte di una mega plusvalenza solo 12 mesi dopo il suo acquisto. Muro altissimo e provocazione al Paris dopo l'ennesimo tentativo di assalto ai gioielli del Milan. Ma Theo è qualcosa di più, simbolo di un progetto che deve ripartire da colpi così.