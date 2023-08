Hirving Lozano ha rotto con il Napoli e ora può tornare 'a casa'. L'attaccante messicano ha deciso, vuole cambiare aria e ha chiesto la cessione al club, un malumore manifestato a inizio estate con la scelta di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 (proposto prolungamento biennale con riduzione dell'ingaggio da 4,5 a 2,5 milioni di euro l'anno) trasformatosi in una frattura insanabile poco prima dell'esordio degli azzurri in campionato. E ora per il classe '95 si apre una nuova strada.







OFFERTA PSV - Il PSV Eindhoven infatti punta seriamente al ritorno di Lozano: il club olandese, che nel 2017 portò Hirving in Europa prelevandolo dal Pachuca, secondo quanto riferito da Sky Sport ha già presentato al Napoli un'offerta da 10 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore. La richiesta del club di De Laurentiis è più alta, intorno ai 20 milioni di euro come trattato prima con il Los Angeles FC e poi con l'Al-Ahli, ma l'imminente chiusura del mercato e il contratto in scadenza tra un anno possono convincere gli azzurri ad abbassare le pretese. Si tratta, il PSV ci prova per Lozano.