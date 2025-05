Il PSV è campione d'Olanda! Rimonta folle sull'Ajax di Farioli che ha perso 10 punti in 4 partite

ANP/AFP via Getty Images

Niente contro-ribaltone:, coronando unaallenato dal tecnico italiano FrancescoAnche i Lancieri di Amsterdam hanno vinto la loro partita nel quadro dell'ultima di campionato, 2-0 sul Twente, ma è troppo tardi: prima di oggi erano arrivati,. Il PSV, dal canto suo, ha inanellato solo vittorie e

, ma c'è ugualmente un po' di Serie A nella vittoria degli uomini di Bosz: l'ex Inter, che ha aperto le marcature nella gara decisiva contro lo Sparta, l'ex Milan, l'ex Primavera del Sassuolo. PSV e Ajax vanno direttamente in Champions League, il Feyenoord chiude terzo e va ai playoff per accedere alla League Phase 2025/26. Retrocesse in seconda divisione Almere City e RKC Waalwijk, allo spareggio con la terza di Eerste Divisie il Willem II.