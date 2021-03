Alvaro Morata vuole restare alla Juve, ma la Juve non ha ancora deciso e fa di conto. Da escludere il riscatto questa estate per 45 milioni, più probabile che possa essere rinnovato il prestito per 10 milioni e poi se ne riparlerà tra una stagione. Ma non si può in questo momento darlo per certo, l'Atletico Madrid nel caso dovrebbe o permette alla Juve di rivedere l'accordo o trovare una nuova soluzione per lo spagnolo.