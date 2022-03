L'uomo più ricco d'Inghilterra si chiama Len Blavatnik, ha un patrimonio di poco meno di 40 miliardi di dollari tra la casa discografica Warner Music (Madonna, Ed Sheeran, Liam Gallagher e non solo), il marchio britannico Tory Burch e Dazn. Nato russo, oggi sarebbe ucraino ma nel 1978 è emigrato negli Stati Uniti insieme alla famiglia e per questo rimane un cittadino russo. E se all'ex proprietario del Chelsea Roman Abramovich hanno congelato tutti i beni obbligandolo a venderli, Blavatnik si gode tranquillamente le sue ricchezze con tanto di titolo di baronetto guadagnato grazie alla Regina Elisabetta II.



Lo riporta il Sole24Ore, secondo il quale, però,la sua storia professionale lo catalogherebbe a pieno titolo tra gli oligarchi. O meglio, pseudo-oligarca: è un emigrato della Guerra Fredda che ha costruito il suo patrimonio sotto la Russia post-comunista di Yeltsin e Putin. Dopo un'avventura fortunata nell'alluminio e aver partecipato alla più grande transizione finanziaria tra russi e britannici, Blavatnik sbarca a Londongrad (Londra). Compra una villa a Kensington per 42 milioni, con la sua fondazione che fa parte del consiglio della Serpentine Gallery finanzia le principali istituzioni a Londra. In passato ha anche sponsorizzato le Hermitage Rooms, le stanze con opere del museo Ermitage di San Pietroburgo, la città natale di Putin, che erano ospitate dentro la Somerset House, il più grande complesso espositivo di Londra. Grazie al suo passaporto americano, finora Blavatnik ha evitato di essere nella 'Lista dei cattivi', ma a preoccuparlo è la situazione di Dazn che ha un buco nero di quasi 4 miliardi di perdite.