Napoli – Juventus è una partita a rischio.. Chi sta più in alto di lui, a Roma, ha voluto chiudere non un solo occhio ma tutti e due, e fare finta che la sfida tra bianconeri e partenopei sia una “bella festa di sport”, riaprendo il San Paolo ai tifosi juventini.Immaginate un po’ come hanno preso la notizia quelli del Napoli: non vedono l’ora di poterli riabbracciare, sicuro!. Eppure, proprio a Napoli, proprio il responsabile dell’ordine pubblico cittadino è il più preoccupato di tutti, anche se si sforza di non darlo a vedere. Antonio De Iesu, questore della città partenopea, da alcuni giorni non fa che dare consigli agli juventini che si recheranno allo stadio.