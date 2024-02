Il raccattapalle non è abbastanza veloce, un giocatore del Bari lo spintona al petto: cosa è successo

Brutto gesto in Serie B. Durante la sfida tra Sudtirol e Bari, valida per la ventiseiesima giornata del campionato cadetto, la tensione ha fatto un brutto scherzo ai pugliesi. Protagonista dell'episodio Emmanuele Matino, difensore centrale della squadra di Giuseppe Iachini.



Nei minuti finali della sfida andata in scena lo scorso sabato 24 febbraio, il Bari è sotto e i padroni di casa conducono per 1-0 grazie ad una rete del solito Daniele Casiraghi su calcio di rigore. I baresi spingono per provare a cercare il pareggio, ma - come spesso capita - i palloni tardano ad arrivare dai raccattapalle. La reazione di Emmanuele Matino, tuttavia, non è delle migliori: nel prendere il pallone da un giovane raccattapalle del Sudtirol, lo spintona sul petto e lo allontana. Un gesto che è però passato sotto traccia, in quanto non sanzionato dall'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, che non si è accorta di quanto accaduto.