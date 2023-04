Il portoghese però è impegnato anche nel mondo della musica dove, con lo pseudonimo disi prepara al lancio del suo secondo album, dopo aver dato alla luce il suo primo prodotto. Il calciatore/rapper ha parlato a Rolling Stone UK, ecco le sue parole.- “A casa mia c’è sempre stata la musica, sono cresciuto con lei.. È stato abbastanza naturale che io mi approcciassi quindi alla musica. Mi è sempre piaciuto l’hip hop, l’ho sempre ascoltato e”.- “Ho sempre voluto fare qualcosa nella musica e credo che grazie a questa io riesca ad esprimermi meglio.“Per ora è un hobby per me. Il mio manager Leandro ha creatoe ora sto cercando nuovi artisti per promuoverli e farli venire nella mia etichetta per creare qualcosa di ancora più grande.Il mio secondo album? Uscirà tra qualche mese. Nelle tracce parlo di me, della mia vista, di quello che sono.- “Sì, l’ho fatto ascoltare ai miei compagni al Milan.Ma in realtà tutti gli altri mi hanno spinto a continuare e a fare ciò che mi piace. Qualcuno bravo tra i rossoneri? No direi proprio di no”- “Ho creato un piccolo studio di registrazione a casa. Ho comprato un microfono, un Macbook e delle cuffie. Registro da solo e poi faccio io stesso il mix, mi sono organizzato bene.