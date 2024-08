Il Rayo Vallecano si regala il colpo James Rodriguez per il centenario: c'è l'accordo, i dettagli

AFP via Getty Images

Ilsi prepara a festeggiare in grande stile il suo centenario con un acquisto di grande impatto:. Il fantasista classe 1991 recentemente svincolatosi dal San Paolo, ha raggiunto un accordo verbale con il club madrileno. La prossima settimana sono previste le visite mediche e la firma sul contratto che legherà James Rodriguez al Rayo Vallecano. L'ex Real Madrid, MVP dell'ultima Copa America e protagonista della competizione con la maglia della sua nazionale, si appresta a tornare in Europa e in Spagna, dove ha già vestito la maglia delle Merengues.

Il contratto previsto è di un anno, con un'opzione per la stagione successiva, e il giocatore ha espresso il desiderio di ritornare nella Liga. Nei prossimi giorni si procederà con le formalità necessarie, che includeranno la revisione dei documenti e una visita medica prima della firma ufficiale.Per gestire economicamente l'arrivo del colombiano, il Rayo Vallecano ha progettato un'operazione simile a quella realizzata per Radamel Falcao. Parte dello stipendio di James sarà coperto da sponsor esterni, e il club punta a chiudere l'accordo a breve, visto che il calciatore è già arrivato in Spagna.

Nel corso della sua carriera, James Rodríguez ha giocato per club prestigiosi come Real Madrid, Porto, Bayern Monaco, Monaco, Everton, Olympiacos, San Paolo e Al-Rayyan. A livello internazionale, ha collezionato 6 presenze e 3 gol con l’Under 20 e 106 presenze e 28 reti con la nazionale colombiana, con cui ha esordito a 20 anni sotto la guida di Leonel Alvarez e continua a rappresentare il suo Paese 13 anni dopo.Il palmares di James Rodriguez è molto ricco. Il colombiano ha vinto in carriera 2 Champions League, 2 Coppe del Mondo per Club, 1 Europa League, 2 Supercoppe Europee, 2 Bundesliga, 2 LaLiga, 1 Coppa di Germania, 2 Supercoppe di Germania, 1 Supercoppa Spagnola, 3 Liga Portugal, 1 Coppa Portoghese, 1 Coppa Brasiliana, 3 Supercoppe Portoghesi e 1 campionato argentino.