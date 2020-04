In questa stagione Lucas Boyè è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel Reading, squadra alla quale nella scorsa estate è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Ora il club inglese dovrà decidere se esercitare o meno l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante argentino.



Boyè non rientra più nei piani della società granata, per questo il presidente Urbano Cairo spera che il Reading decida di versare nelle casse del Torino i 4 milioni di euro stabiliti per l'attivazione dell'opzione per il riscatto.