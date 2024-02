Il Real Madrid decide il futuro di una stella del Girona

Il Real Madrid ha l’ultima parola sulla stella del Girona Miguel Gutierrez. Infatti nel momento della sua cessione hanno venduto solo il 50% dei diritti e in base ad una delle clausole dell’accordo potrebbe recuperarlo per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, lo ha riferito AS.



I DETTAGLI - Il terzino sinistro spagnolo classe 2001 sta impressionando in questa stagione al Girona, la rivelazione della Liga, attesa oggi dal match verità contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu alle 18.30. La sua stagione è incredibile anche dal punto di vista dei numeri oltre che del rendimento: sono 22 le presenze in Liga, quasi tutte da titolare, condite da 1 gol e 3 assist. Il suo contratto scadrà nel 2027, ma il Real avrà l’ultima parola e deciderà se esercitare questa clausola per riportarlo a Madrid.