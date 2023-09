Mentre il Napoli vince 4-0 sul campo del Lecce, il Real Madrid - prossimo avversario in Champions League della squadra di Garcia - non è da meno. I Blancos, ospiti del Girona sorpresa del campionato, non si fanno trovare impreparati e si riscattano dalla sconfitta nel derby di Madrid, rifilando un 3-0 che suona da avvertimento per il Napoli.



LA PARTITA - A sbloccare le marcature ci pensa Joselu, che dopo soli 17 minuti porta avanti i suoi su assist del solito Bellingham, a cui si aggiunge dopo 4 minuti anche Tchouaméni, autore del gol del 2-0. Nel secondo tempo il Girona non riesce a rispondere ed è ancora Bellingham ad approfittarne, mettendo a segno la sesta rete del suo campionato al minuto 71. Il centrocampista inglese è sempre più la stella di questo Real, oltre ad essere il miglior marcatore della Liga: un dettaglio che il Napoli non dovrà sottovalutare. Appuntamento a martedì 3 ottobre, stadio Diego Armando Maradona, per Napoli-Real Madrid.