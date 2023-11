Carlo Ancelotti ha scelto, la sua priorità è aspettare fino all'ultimo il Real Madrid. Il tecnico dei Blancos ha una porta spalancata più che aperta da parte della nazionale del Brasile dalla fine della stagione in corso, ma le Merengues stanno pensando di arrivare all'accordo per il rinnovo di contratto entro Natale. L'idea è quella di estendere la durata dell'accordo per altri due anni.