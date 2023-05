Tutte le ere prima o poi finiscono e anche alnon si fa eccezione.. Uno scenario che sembra inverosimile dopo la tripletta all'Almeria che porta il bottino stagionale a 29 gol (e 6 assist) in 37 presenze, eppure i blancos hanno iniziato a pensare al futuro senza Karim 'The Dream'. L'età avanza anche per il francese,e dalle parti di Valdebebas è inevitabile cercare chi possa raccogliere l'eredità del Pallone d'Oro. Una ricerca che ha ammesso apertamente il tecnicoparlando delle strategie di mercato madridiste: "Il progetto futuro del club è quello di firmare un '9', perché Karim ha l'età che ha.". La caccia al dopo-Benzema è partita e i nomi sul tavolo sono inevitabilmente di primissimo piano.- I primi due sono due sogni nel cassetto mai del tutto abbandonati dal popolo blanco.è stato a un passo dal vestire la camiseta del Real, prima del rinnovo faraonico con il. Il primo anno dell'esperienza 2.0 all'ombra della Tour Eiffel non è andata però secondo le aspettative e, tra la necessità dei parigini di sfoltire dopo le perdite record e le ambizioni della stella francese. Che per ora smorza e allontana l'addio, ribadendo la volontà di vincere al PSG, ma una nuova chiamata da Madrid potrebbe rimettere tutto in discussione. L'altro pallino è, l'inarrestabile macchina da gol del Manchester City che fa gola da tempo a Florentino Perez, che già lo aveva cercato ai tempi del Borussia Dortmund. Strappare oggi il norvegese a Guardiola è una missione quasi impossibile, per lui i discorsi possono andare un po' più in là. Tutto ruota intorno allapresente nel contratto di Haaland e svelata da The Athletic:. Non esattamente spiccioli, ma visti i numeri del figlio d'arte la cifra fa comunque gola.- Mbappé e Haaland i primi sogni, ma non mancano altri giocatori seguiti nel tempo dalle merengues e pronti ora a tornare in auge.del Chelsea,del Newcastle o ancheche in estate lascerà il Liverpool alla scadenza del contratto, sono tutti nomi accostati alla casa blanca negli ultimi mesi. Ci sono poi tre piste che portano in Italia e che offrono prospettive diverse. Mesi fa era circolato il nome di, il cui futuro allaè tutt'altro che scontato, ma il rendimento sottotono del serbo ha fatto calare le sue quotazioni. Può intrigare il nome di, anche se sul bomber delsi sta sviluppando un altro tipo di mercato tra PSG, Bayern Monaco e le sirene della Premier League. Stuzzica anche il profilo di: il danese, rivelazione con l', è ancora in ascesa e darebbe un'altra prospettiva a un investimento comunque oneroso, considerando la folta e agguerrita concorrenza per il classe 2003.- C'è poi un altro scenario: e se il Real Madrid andasse su un fantasista, una sorta di? La notizia è rimbalzata dal Sudamerica nelle scorse settimane, dopo aver pescato con successo dal Brasile i blancos potrebbero tuffarsi sul mercato argentino per il nuovo attaccante. Il nome è quello di, '' come lo hanno ribattezzato in patria, classe 2006, trequartista offensivo che con la maglia delha già stregato tutti e incassato anche elogi importanti, come quello di("E' molto interessante: si vede che ha molto da dare", ha detto El Fideo dopo averlo osservato da vicino alla fine dello scorso marzo, quando Lionel Scaloni aveva convocato proprio Echeverri per i primissimi impegni della Seleccion dopo i Mondiali). Anche il Real si è messo sulle sue tracce e, pur non corrispondendo pienamente all'identikit del centravanti puro, potrebbe diventare un'idea più concreta, magari in coppia con vero nueve per costruire il reparto offensivo del futuro. Tanti scenari, una certezza: l'era Benzema sta per chiudersi, è aperta la caccia al nuovo bomber del Real Madrid.