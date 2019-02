Luka Modric è pronto a legarsi al Real Madrid per il resto della carriera. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il 33enne Pallone d'Oro ha trovato l'accordo per prolungare il contratto fino a giugno 2021 con un ricco ingaggio.



L'Inter avanza su un altro centrocampista croato che gioca nella Liga e ha 3 anni in meno: Ivan Rakitic del Barcellona. Per lui è pronto un contratto triennale fino a giugno 2022 da 6,5 milioni di euro netti all'anno. Secondo alcuni media croati, il suo fratello-agente Dejan è stato a Milano nel weekend scorso ed è probabile che ci siano stati contatti con la dirigenza nerazzurra: la destinazione più gradita.