Il Real Madrid cerca il sorpasso sul PSG per Mastantuono: dal prezzo ai contatti con Xabi Alonso, i dettagli

E vede principalmente due club darsi battaglia senza esclusione di colpi: se all’inizio del 2025 ilappariva aver guadagnato un piccolo margine di vantaggio per aggiudicarsi il fantasista classe 2007, negli ultimi mesi è stato ilfresco campione d’Europa ad intensificare la pressione ed i contatti con la sua squadra d’appartenenza e l’entourage del ragazzo. Ma i colpi di scena sembrano non essere ancora finiti…Secondo quanto riferiscono i media argentini e la stampa spagnola,Che coinvolge anche le principali formazioni di Premier League. Approfittando del fatto che il PSG non sia riuscito a trovare una quadra totale dei costi dell’operazione col River Plate, i blancos hanno deciso di inserirsi per cercare di confezionare la beffa nei confronti del club francese.qualora si materializzassero le condizioni per raggiungere l’Europa al compimento dei 18 anni (il prossimo 14 agosto).Ma di quali costi stiamo parlando?Stesso anno di nascita, stesso sinistro fatato e stessa personalità e sfrontatezza per imporsi con irrisoria facilità nel calcio dei grandi. Sotto la guida di Marcelo Gallardo, con la maglia del River Plateper far partire il suo gioiello. Una cifra importante ma che non spaventa due superpotenze mondiali come Real Madrid e Paris Saint-Germain. Se Nasser Al-Khelaifi e Luis Campos hanno mosso nelle ultime settimane i primi passi concreti per provare a definire l’operazione, la risposta dei giorni scorsi del Real Madrid è stata all’altezza della situazione.Il presidente delle merengues(che negli anni si è rivelato fondamentale per prenotare talenti come Valverde, Vinicius jr, Rodrygo o Endrick), la squadra per la quale ha sempre avuto un debole sin da bambino. In questa ottica può giocare poi un ruolo importante anche un allenatore giovane, in rampa di lancio e particolarmente abile nel valorizzare prospetti come Xabi Alonso., da poco nominato successore di Carlo Ancelotti,da ritagliare su misura di un diamante grezzo con ancora zero esperienza nel calcio europeo, ma che sia con le nazionali giovanili dell’Argentina che in Copa Libertadores ha iniziato a maturare le prime esperienze pure in campo internazionale. In quest’ottica,e aggregarlo al gruppo della prima squadra dalla prossima estate, non appena avrà raggiunto la maggiore età. Si parla, si discute, si tratta e soprattutto si combatte: tra Paris Saint-Germain e Real Madrid è sfida totale per Franco Mastantuono.