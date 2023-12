Un difensore a gennaio. L'infortunio al crociato del ginocchio sinistro rimediato da David Alaba contro il Villarreal, che si aggiunge a quello grave di Militao a inizio anno, obbliga il Real Madrid a tornare sul mercato, a caccia di un rinforzo nel reparto offensivo., motivo per il quale il presidente Florentino Perez sta pensando di mettere mano al portafoglio, per tappare il buco.Al momento le opzioni sono due, l'arrivo di un profilo low cost, magari di esperienza, o il grande investimento per un centrale che possa essere il presente e il futuro del club, legato all'Atalanta da un contratto in scadenza nel 2028. Secondo Asche ha una clausola di 100 milioni di euro. Il terzo profilo monitorato dalla squadra mercato dei blancos è quello diche lo Sportig Lisbona potrebbe lasciar partire per una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro.Sulla lista ci sono altri difensori che stanno facendo bene quest'anno: il classe 2005quest'anno titolare del Lille, con 2 gol in 15 partite di campionato, e il 22ennedell'Eintracht Francoforte, nazionale dell'Ecuador, sbarcato la scorsa estate in Germania dall'Anversa per 11 milioni di euro.