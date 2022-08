Mercato chiuso solo a parole, quelle di Carlo Ancelotti, per il Real Madrid. Pochi giorni fa, il tecnico italiano aveva smentito le voci su nuove mosse dei Galacticos a centrocampo, confermando l'addio di Casemiro. Dribbling non riuscito: per i Blancos le trattative non si fermano e l'obiettivo, chiaro, resta Jude Bellingham, classe 2003 del Borussia Dortmund.



GIOCATA D'ANTICIPO - Da mesi nella lista della spesa del Real, che aveva puntato il gioiello del Dortmund in vista della prossima stagione, Bellingham potrebbe vestire la maglia dei Blancos con un anno d'anticipo grazie ai 70 milioni di euro incassati dalla cessione di Casemiro. Come riportato da Marca, l'incasso verrà subito reinvestito in questa sessione di mercato e l'obiettivo numero uno per Florentino Perez è il 19enne inglese in forza al club tedesco. La valutazione di un centinaio di milioni non spaventa il Real, pronto a bruciare la concorrenza della Premier League e soprattutto del Liverpool. Per portare al Santiago Bernabeu un altro giovane già pronto e con margini di crescita evidenti, per fare del centrocampista cresciuto nel Birmingham City un pilastro della squadra del prossimo decennio.