Pianificare, per vincere anche in futuro. Il Real Madrid ha scelto di puntare sul 16enne Endrick, talento brasiliano del Palmeiras che sbarcherà nel 2024, senza dimenticare la sua cantera: il prossimo rinforzo per Ancelotti potrebbe arrivare da La Fabrica e nello specifico dal Real Madrid Castilla, guidato dalla leggenda Raul. Si tratta di Mario Martín, ecco chi è: