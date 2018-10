Il Real Madrid e Antonio Conte, il matrimonio s'ha da fare: il tecnico italiano, secondo quanto riportano in Spagna AS e Marca, è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Real Madrid, al posto di Julen Lopetegui che verrà esonerato lunedì, dopo un inizio di stagione terrificante.



CONTE A MADRID LUNEDI' POMERIGGIO: PREFERITO A SOLARI - Secondo AS l'ex ct dell'Italia sarà a Madrid già lunedì pomeriggio, di ritorno da una vacanza in Egitto, per rispondere alla chiamata di Florentino Perez, che lo ha preferito a Santiago Solari, nome caldeggiato dai giocatori. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la scelta è stata proprio di Perez: Conte è fiducioso di definire domani e chiudere contenzioso poi col Chelsea.



ECCO QUANDO L'ESORDIO - Il Cda in programma procederà al licenziamento di Lopetegui: l'ultima goccia è stato il pesantissimo ko rimediato al Camp Nou contro il Barcellona. Conte, dopo aver ricevuto l'incarico, potrebbe raggiungere la squadra a Melilla, dove debutterà mercoledì in Coppa del Re