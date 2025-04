Il Real Madrid ha scelto Xabi Alonso: panchina a Santiago Solari solo per il Mondiale per Club

Getty Images

Arrivano sempre più conferme sul futuro della panchina dele di quello che a breve dovrebbe diventare il suo ex allenatore, Carlo, che come vi riportavamo stamane è ormai ad un passo dal diventare ilSiccome ilha fretta e vorrebbe che Ancelotti cominciasse a svolgere il lavoro di selezionatore fin dalla fine dei campionati, i blancos del presidente Florentino Perez si sono organizzati in questo modo, secondo le informazioni che filtrano dalla Spagna, per la precisione Relevo:-Ancelotti libero dal 25 maggio in poi;

, che si terrà a cavallo tra giugno e luglio negli USA.Dal Bayer Leverkusen hanno confermato che non si opporranno alla partenza del tecnico della doppietta Bundesliga-DFB Pokal 2023/24 verso una delle squadre per le quali ha giocato in carriera (Real Sociedad, Liverpool, Bayern Monaco e appunto Real Madrid). E' tutto pronto per l'arrivo sulla panchina delle merengues del nuovo boss.L'ex centrocampista tra le altre anche dell'Inter attualmente è direttore dell'Area Professionale e allenatore in seconda, ma prenderà le redini esclusivamente per disputare il Mondiale per Club.