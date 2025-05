Il Real Madrid insiste per Huijsen, incontro con gli agenti del giocatore: quanto può incassare la Juventus

e secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, il trasferimento del giocatore in Spagna adesso sembra sempre più vicino, tanto che negli ultimi giorniIl difensore spagnolo è protagonista di una stagione incredibile, che ha di fatto attirato l’interesse di alcuni top club europei, come. Proprio i Blancos,. Come riferito sempre da Relevo, il club inglese non ha alcuna intenzione di intavolare una trattativa per cedere il proprio gioiello. Chi, infatti, vuole portarsi a casa il cartellino del giocatore(50 milioni di sterline) presente nel contratto di Huijsen.

Nonostante il gran feeling che il giocatore spagnolo ha trovato in Premier League,. La volontà del giocatore di vestire la maglia dei Blancos, quindi c’è. Per arrivare alla firma resta ancora da capire se il club di Florentino Perez è intenzionato a pagare l’intera clausola, visto che la cifra non è affatto banale. Come riportato da Sky e confermato da Relevo, però,Con il passare dei giorni cresce, quindi, fiducia per la fumata bianca.

, che potrebbe, quindi, portare nelle casse bianconere un incasso pari a, dopo la plusvalenza fatta in estate e pari a 13,7 milioni.