Il Real Madrid non perde mai: l'ultima sconfitta in una finale europea più di 40 anni fa

Chi dice, dice. Non si scappa. La squadra spagnola, che si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund nella finale 2023/24, lotterà per conquistare il titolo della coppa dalle grandi orecchie per la quattordicesima volta nella sua storia. Ma il dato che meglio dipinge il predominio europeo di questo club è quello sulle finali, che sembra non poter perdere mai.(che sia Champions o Europa League), bisogna infatti risalire addiritturaOccorre tornare a 43 anni fa per vedere il Real perdere la finale di una coppa europea. Si trattava della Champions League 1980/81 e la finale era. Quella voltaper i Reds guidati da Bob Paisley, con gol decisivo di Alan Kennedy.

Se si considera anche la, competizione europea soppressa nel 1999 in cui si sfidavano in un torneo tutte le vincitrici dei più importanti campionati del continente, l'ultima sconfitta in finale del Real Madrid è invece risalente alla. A battere i Blancos furono gli scozzesi dell', che in panchina avevano una leggenda come