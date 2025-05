Il Real Madrid non perde tempo, tre colpi per Xabi Alonso per il Mondiale per club: c'è anche Theo Hernandez?

, ad un solo anno di distanza dal trionfo in Champions League a Wembley, coi blancos avviati a chiudere senza titoli di rilievo – rimane una speranza minima di vincere la Liga, ma la distanza dal Barcellona si è ampliata a 7 punti, a 3 giornate dalla fine – e una serie di infortuni gravi che hanno ridotto all'osso l'organico.che sin dal Mondiale per club che parte a giugno avrà il compito di portare una ventata di novità.La stagione che sta per andare in archivio ha dimostrato che le lacune nell'attuale Real Madrid sono molte, tra calciatori in parabola discendente, infortuni e molti che hanno reso lontanamente dalle loro aspettative. Il lavoro psicologico che attende Xabi Alonso sarà significativo e sarà accompagnato daI lunghi stop di Alaba, Mendy e Camavinga, i recuperi tutt'altro che certi di Carvajal, Militao e Rudiger costringono i blancos a correre ai ripari e, secondo quanto riporta Chiringuito TV, la scelta del club è diin rosa.dal Liverpool, un'operazione a costo zero – il nazionale inglese vedrà scadere il suo contratto il prossimo 30 giugno – e che la società madrilena vorrebbe anticipare in tempo utile per il Mondiale.di trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Un esterno destro in arrivo, ma i problemi in serie che hanno colpito il reparto difensivo costringono Florentino ad intervenire anche in altri ruoli specifici.della formazione spagnola per la prossima finestra di mercato che, per quei club impegnati nel Mondiale per club, consentirà di beneficiare di una deroga speciale per operare in entrata ed in uscita. Nelle ultime settimane,(in fase di recupero dalla recente operazione al menisco del ginocchio),, classe 2005 che sta disputando una grande stagione con la maglia del Bournemouth., altro giocatore che si libererà da parametro zero e ha condiviso l'esperienza a Leverkusen con Xabi Alonso.Attenzione infine a quello che può accadere sulladella difesa. Soltanto qualche settimana fa, un quotidiano molto vicino alle cose delcome Marca riferiva di undel contratto che scade nell'estate del 2026. Il calciatore francese ha sempre manifestato il suo gradimento per un proseguimento di un'avventura in rossonero iniziata nel 2019, ma le titubanze della società e la prospettiva di non partecipare alla prossima Champions League sono validi motivi che impongono una riflessione.Con un solo anno di contratto davanti, i blancos considerano l'eventualità di fare un'offerta che non comporti un grande esborso per uno dei migliori in Europa nel suo ruolo al massimo della condizione.Tre colpi subito, insieme a Xabi Alonso, per presentarsi nel modo migliore nella nuova vetrina internazionale messa a disposizione dalla Fifa col Mondiale per club: il Real Madrid ha scelto di fare in fretta per entrare in una nuova era.