Liam Delap, figlio di Rory, ex bandiera ed ora allenatore dello Stoke City, è nel mirino del Real Madrid, secondo quanto riportato dal Daily Star. Il diciottenne è attaccante e stella dell’under 23 del Manchester City, con la quale ha già segnato 20 gol in 15 partite.



A settembre ha anche esordito in prima squadra, segnando, contro il Bournemouth in Carabao Cup, ma quella è rimasta la sua unica apparizione negli undici di Guardiola.