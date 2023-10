Il Real Madrid studia il mercato per prepararsi alla prossima stagione, quando Carlo Ancelotti lascerà i Blancos per andare ad allenare la nazionale del Brasile. Il nome in cima alla lista è quello di Xabi Alonso, attuale tecnico del Bayer Leverkusen. Secondo quando trapela dalla Spagna, Florentino Perez si è già mosso con un sondaggio diretto nei confronti del club tedesco.