Obiettivo reale, affare difficile. O forse è meglio dire impossibile, per il Napoli, che nessuna ha intenzione di cederlo. Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz, centrocampista protagonista con la Spagna all'Europeo Under 21, del quale è stato eletto miglior giocatore, dall'Italia però non sono arrivati segnali incoraggianti per i blancos. De Laurentiis, in questi giorni, è stato chiaro, l'ex talento del Betis Siviglia non si vende, così come non è sul mercato Koulibaly, altro pezzo pregiato della squadra allenata da Ancelotti. Il numero uno azzurro ha un piano, per tenere a distanza il Real Madrid, che tornerà a provarci. Con il forte rischio di trovare la porta ancora chiusa.