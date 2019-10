E' tempo di pensare al post-Benzema per il Real Madrid. Le merengues non hanno fretta, il francese continua ad essere spietato sotto porta (6 gol in 9 partite in questa prima parte di stagione), ma cominciare a dare uno sguardo al futuro non è sbagliato. Dopo i tentativi non del tutto soddisfacenti fatti con Vinicius Junior e Mariano Diaz, i Blancos ci provano per Erling Haland: il gioiello classe 2000 del Salisburgo continua a confermarsi come uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. 18 gol in 11 presenze in questa stagione di cui 2 in Champions League. Numeri da campione già affermato, tanto che, secondo AS, il Real Madrid sarebbe pronto a muovere cifre importanti per assicurarsi il talento norvegese.