L'Atletico tituba, il Napoli non rilancia e in mezzo rimane il Real Madrid che secondo quanto riportato da AS sta cercando di chiudere il prima possibile per l'addio di James Rodriguez. Il Napoli resta in vantaggio proprio perché dai Colchoneros arriva incertezza sulla volontà di presentare l'affondo finale e aiutare i rivali cittadini nel risolvere un caso.