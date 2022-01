Il caso Dybala cattura attenzione e emozioni, perché è centrale nelle vicende della Juve. Di oggi e del futuro. E allora ci siamo posti tre domande su questa storia, a metà tra campo e mercato. Una storia che sta diventando brutta, con il rischio di lasciare strascichi dolorosi. Una storia che molti fanno passare per normale, invece non lo è.In questa stagione, nella quale è stato di nuovo condizionato dagli infortuni, Dybala ha segnato finora 10 gol. Non un numero straordinario, ma nettamente il record per la squadra bianconera. Il secondo miglior marcatore, Morata, è a quota 7 pur avendo giocato molto di più. Al terzo posto, un piccolo gruppo, però staccatissimo: Cuadrado, Chiesa, Kean e McKennie sono a 4. Dybala è il migliore in campionato (7) e in Champions (3). E la sensazione è curiosa: offuscati dalle parole sempre grevi di Arrivabene, nessuno si è reso conto dei numeri di Paulo.