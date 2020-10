, accomunati ora anche dallo. Un primato in condivisione per due grandi attaccanti, il primo parte integrante della storia del club nerazzurro nella seconda metà degli anni Novanta (c'è il suo marchio sulla Coppa Uefa del '98), il secondo voglioso di rilanciarsi in grande stile dopo la parentesi negativa di Manchester e una prima annata milanese in chiaroscuro. Eppure,- Contro la Fiorentina, alla prima uscita in campionato, gli sono bastati 12 minuti per essere decisivo, col Benevento ha concesso il bis pochi giorni più tardi, mentre il "miracolo" non si è ripetuto negli scampoli finali dell'ultima uscita contro la Lazio.. Il problema al tendine peroneo che ha condizionato completamente la prima annata interista è un lontano ricordo e- Non prima di aver confezionato quello che rischia di essere un vero e proprio capolavoro di strategia, avendolo prelevato dal Manchester United - ansioso di sbarazzarsene - a titolo gratuito.per intenderci quella che ha contraddistinto i suoi trascorsi all'Arsenal (80 gol in 166 partite). Un auspicio per l'Inter e per la nazionale cilena, sia nell'ottica di centrare la qualificazione al prossimo Mondiale che di presentarsi da protagonista alla Copa America della prossima estate. ". Recapitato e ricevuto: nella rincorsa al titolo, quest'anno c'è un Sanchez in più.