Un problema non banale, il timore di una ricaduta rispetto al precedente infortunio e un bel problema per Alberto Gilardino e Luciano Spalletti. Perché Genoa e Nazionale rischiano di dover rinunciare a Mateo Retegui in un momento molto importante della stagione, con due delicati scontri salvezza con Cagliari e Verona prima della nuova sosta (e dopo arrivano Frosinone ed Empoli) e le decisive partite dell’Italia contro Macedonia del Nord ed Ucraina per qualificarsi all’Europeo. La fitta al ginocchio accusata dall’attaccante italo-argentino nei minuti iniziale della sfida la Salernitana ha fatto immediatamente scattare l’allarme rosso e, secondo quanto riferisce Telenord, oltre al match di Coppa Italia con la la Reggiana e all’impegno nel fine settimana di campionato, i tempi di recupero rimangono incerti.



LE ULTIME - Tutto passa dalle sensazioni di Retegui, per il quale gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni articolari ma non l’esistenza di una sofferenza al ginocchio sinistro che lo aveva tenuto fuori già contro Milan e Atalanta e in occasioni degli ultimi appuntamenti con la Nazionale con Malta ed Inghilterra. Il giocatore avverte ancora molto dolore ed il Genoa non vuole correre alcun rischio per evitare di perderlo per un periodo più lungo del previsto, considerando che nelle 9 partite ufficiali disputate Retegui ha garantito un apporto fondamentale coi suoi 5 gol.