Il Red Bull Salzburg, club di appartenenza del centravanti norvegese classe 2000 Erling Haaland, finito nel mirino della Juventus, ha risposto a Tuttojuve.com in merito alle voci diffuse in mattinata, che vedevano un imminente passaggio in bianconero: "L'FC Red Bull Salzburg non commenta le (molte) voci su un possibile cambiamento di maglia del nostro giocatore Erling Haaland. Il nostro obiettivo è quello di finire questa stagione con lui, e se questo accadrà lo vedremo nelle prossime settimane".